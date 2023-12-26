На Камчатке начальница почты предстанет перед судом за хищение

Она присвоила себе почти 1 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Начальник почтового отделения на Камчатке обвиняется в хищении денежных средств, сопряженном со служебным подлогом. Женщина присвоила себе почти 1 млн рублей, сообщает управление СК России по региону.

По версии следствия, 25-летняя местная жительница, используя свое служебное положения начальника отделения почты в селе Средние Пахачи Олюторского района, имея доступ к денежным средствам, поступившим в кассу почты, присвоила денежные средства на сумму не менее 946 тыс. рублей. Чтобы скрыть совершенное преступление, женщина фальсифицировала сведения официальной отчетности.

Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.