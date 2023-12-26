В ЛНР из-за аварии на водоводе без воды остались 42 тыс. человек

Ожидается, что водоснабжение восстановят к утру 27 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Авария на Свердловском водоводе в Луганской Народной Республике (ЛНР) привела к отключению от водоснабжения 42 тыс. человек. Об этом говорится в сводке МЧС республики.

"В связи с аварией на Свердловском водоводе <…> прекращена подача воды потребителям населенных пунктов: Свердловск, Червонопартизанск, Комсомольский, Мирный, Орджоникидзе. Всего 42 035 человек", - говорится в сообщении. Ориентированный срок восстановления водоснабжения - утро 27 декабря.

Также из-за аварийно-восстановительных работ без водоснабжения остаются 2,9 тыс. жителей Перевальска. Там тоже планируют завершить работы к 27 декабря.

Кроме того, по данным ведомства, без водоснабжения продолжают оставаться жители нескольких населенных пунктов. Всего, согласно данным МЧС, в ЛНР на утро вторника без водоснабжения находится порядка 50 тыс. человек.