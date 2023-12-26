В Туве изъяли более 10 тыс. л контрафактного пива

Груз был отправлен из Абакана в Кызыл для местного предпринимателя

ТАСС, 26 декабря. Полицейские в Туве изъяли более 10 тыс. л пива при попытке нелегально ввезти его в республику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Тыва.

"В Пий-Хемском районе сотрудниками полиции пресечен ввоз нелегальной пивной продукции объемом более 10 тыс. л", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД остановили грузовик с полуприцепом, в котором было обнаружено 10,3 тыс. л пивной продукции. Груз был отправлен из Абакана в Кызыл для местного предпринимателя для реализации в одной из оптовых баз Кызыла.

Согласно документам, поставщиком продукции выступила организация, которая не занимается оптовой реализацией пивной продукции. Также пиво не было внесено в систему единую государственную автоматизированную информационную систему. За нарушение оборота алкогольной продукции (ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ) предпринимателю грозит административная ответственность.