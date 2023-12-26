Белорусского оппозиционера Прокопьева заочно приговорили к еще 25 годам заключения

Суд признал Вадима Прокопьева виновным в публичной клевете и оскорблении в отношении президента Белоруссии, оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, публичных призывах к захвату государственной власти

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Брестский областной суд приговорил находящегося за рубежом оппозиционера Вадима Прокопьева, осужденного ранее за терроризм к 25 годам лишения свободы, еще на такой же срок по нескольким статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны.

"На основании ч. 1 ст. 130, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 367, чч. 1 и 2 ст. 368, ст. 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет со штрафом в размере 1 000 базовых величин (около $11,5 тыс. - прим. ТАСС) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, на 5 лет", - говорится в сообщении.

Суд признал Прокопьева виновным в публичной клевете и оскорблении в отношении президента Белоруссии, оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, публичных призывах к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя страны. Также фигурант дела признан виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточнили в Генпрокуратуре.

Минский городской суд 21 июня 2023 года вынес приговор в отношении 18-и человек по обвинению в планировании и совершении терактов, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти и других преступлениях. Тогда суд заочно приговорил Прокопьева к лишению свободы сроком на 25 лет.

В середине июля 2021 года Комитет госбезопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома депутата Олега Гайдукевича. 11 июля парламентарий сообщил, что в его дом ночью бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась. В результате инцидента никто не пострадал. Тогда КГБ задержал по этому делу более 20 подозреваемых.