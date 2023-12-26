На Урале директор школы, где насиловали учеников, предстанет перед судом

Женщину обвиняют в халатности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший директор "Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа №124" предстанет перед судом. Женщину обвиняют в халатности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"По версии следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетними воспитанниками учебно-воспитательного учреждения на его территории совершены противоправные действия в отношении другого воспитанника. Обвиняемая не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации", - отметили в прокуратуре.

Трое учащихся спецшколы в Екатеринбурге, где один из воспитанников сбежал и сообщил о сексуальном насилии со стороны других подростков, обвиняются в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера. Власти отмечали, что директора школы № 124 отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.