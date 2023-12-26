В Брянской области два населенных пункта остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ

По словам губернатора региона Александра Богомаза, повреждены четыре дома

ТАСС, 26 декабря. Электроснабжение двух населенных пунктов Стародубского округа Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждены четыре дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, две хозяйственные постройки полностью уничтожены, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов", - написал глава региона.

По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.