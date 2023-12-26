В Казани в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа

Пожарные подразделения спасли из окна четвертого этажа одного человека

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 11:06 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Гудованцева, 31, в Казани", - говорится в сообщении. Прибывшие пожарные подразделения спасли из окна четвертого этажа одного человека.

Позже пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану сообщила о госпитализации одного человека. "Пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. В настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дальнейшая информация уточняется.