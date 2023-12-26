В Дагестане арестовали депутата по делу об убийстве 17-летней давности

Среди убитых депутат городского собрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал пятерых обвиняемых по уголовному делу об убийстве двух человек 17 лет назад. Среди них депутат городского собрания дагестанского города Кизилюрт Гамзат Шихабудинов.

"Исходя из тяжести предъявленного обвинения, сведений о личностях обвиняемых и других обстоятельств, суд постановил избрать в отношении Абдусамадова К. Ю., Шихабудинова Г. А., Чачанова Т. О., Загидова М. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении Шамхалмагомедова Ш-Х. М., с учетом состояния здоровья (инвалидность I группы), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

По данным суда, уголовное дело было возбужденно после убийства местного жителя и его несовершеннолетнего сына возле придорожного кафе на трассе Ростов-Баку в 2006 году. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 222 УК РФ.