В Калужской области задержали мужчину, который планировал сбыть более 30 кг наркотиков

Подозреваемый хранил запрещенные вещества в арендованном гараже

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Калужские сотрудники полиции задержали в городе Обнинске мужчину из Курганской области, который планировал сбыть более 30 кг наркотиков. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"В городе Обнинске Калужской области сотрудники <...> в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержали 52-летнего жителя Курганской области, планировавшего сбыть крупную партию запрещенного вещества. Полицейские установили, что мужчина получил от третьих лиц и привез в Обнинск более 31 кг наркотического средства N-метилэфедрон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый хранил наркотики в арендованном гараже. Сотрудники полиции изъяли все свертки с веществом и направили на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере), он заключен под стражу.