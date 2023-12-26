В Румынии в результате пожара в туристическом комплексе погибли пять человек

По данным агентства Agerpres, спасатели продолжают поиски еще трех постояльцев

БУХАРЕСТ, 26 декабря. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате пожара, вспыхнувшего в туристическом комплексе в румынском селе Тохань (уезд Прахов). Об этом сообщило агентство Agerpres.

По его данным, в комплексе "Ферма даков" находились 26 человек, приехавшие в курортную местность отметить рождественские праздники. 18 туристов, размещенных на первом этаже, смогли выбежать из дома во время пожара. Два человека госпитализированы с ожогами. Спасатели продолжают поиски еще трех постояльцев, которые находились в мансарде.

Агентство отмечает, что комплекс не имел разрешения на работу от службы пожарной охраны. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту пожара. Близкие к следствию источники Agerpres сообщили, что не исключается версия поджога.