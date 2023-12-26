В ДНР к 15 годам заключения приговорили бойцов "Азова" за обстрел жилых домов

В суде установили, что 9 мая 2017 года осужденные обстреляли из полевой пушки село Безыменное на юге региона

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил двоих боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) к 15 годам лишения свободы по делу об обстрелах инфраструктуры и жилого фонда на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), совершенных 9 мая 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

"Суд в Донецкой Народной Республике вынес приговор в отношении военнослужащих особого отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины 34-летнего Рустама Гочалиева и 37-летнего Виталия Кукурики. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гочалиева и Кукурика к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в пресс-службе.

В суде установлено, что 9 мая 2017 года осужденные обстреляли из полевой пушки село Безыменное на юге региона. В результате обстрела повреждения получили восемь частных домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Суд признал боевиков виновными по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Следствие и суд установили, рассказали в ведомстве, что утром 9 мая 2017 года, находясь на боевых позициях, Гочалиев и Кукурика совместно с сослуживцами при помощи артиллерийского орудия БС-3 образца 1944 года произвели прицельный обстрел жилых объектов гражданской инфраструктуры осколочно-фугасными снарядами. При этом они достоверно знали, что на улицах села Безыменного Новоазовского района собралось большое скопление мирных жителей в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, артиллерийская атака началась в тот момент, когда возле местной школы построились ученики для последующего возложения цветов к мемориалу воинской славы. В период обстрела 6 учителей и 56 учеников сумели своевременно укрыться в подвале здания учебного заведения, благодаря чему никто не пострадал.