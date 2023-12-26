Более 130 тыс. домов в Австралии остались без света из-за шторма

Согласно данным государственного бюро метеорологии страны, порывы ветра достигали почти 30 м/с

СИДНЕЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Свыше 130 тыс. домов остаются без света в штате Квинсленд в Австралии спустя сутки после того, как на регион обрушился шторм. Об этом сообщил глава правительства штата Стивен Майлз на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"В настоящий момент более 130 тыс. домов и предприятий остаются без света, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения" - написал Майлз.

Ранее местный новостной портал 9news сообщил о гибели женщины в результате падения дерева. Сотни домов остались без крыш из-за сильных порывов ветра. "Впервые мы видим шторм такой силы, что были повалены бетонные опоры электропередач", - приводит портал слова премьера Майлза.

Сообщается, что шторм, который сопровождался градом и ливнем, обрушился на штат Квинсленд в ночь на вторник. Порывы ветра, согласно приведенным данным государственного бюро метеорологии Австралии, достигали почти 30 м/с.