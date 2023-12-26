Житель Калининграда получил три года условно по делу об избиении Прилучного

Действия предпринимателя Владимира Семенова квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда приговорил предпринимателя Владимира Семенова к трем годам лишения свободы условно после повторного рассмотрения дела об избиении актера Павла Прилучного в Калининграде в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Калининградского областного суда.

"Приговором Ленинградского районного суда Семенову В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком три года. Кроме того, за потерпевшим Прилучным П. В. и гражданским истцом ООО "А1 Студио" признано право на удовлетворение исковых требований в части возмещения материального ущерба", - говорится в сообщении.

Действия подсудимого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Конфликт с участием Прилучного и Семенова произошел в ноябре 2020 года, когда актер находился в Калининграде на съемках. Местом происшествия стал клуб, которым владел подсудимый. Изначально Семенова обвиняли по ч. 1 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении вреда здоровью, которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. В ноябре 2022 года суд признал Семенова виновным в нанесении удара актеру, переквалифицировав дело на ст. 118 УК РФ о причинении вреда здоровью по неосторожности, и назначил ему один год и пять месяцев исправительных работ с удержанием в пользу государства 15% заработка.

В мае 2023 года судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила этот приговор и направила дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Вынося приговор после повторного рассмотрения дела, Ленинградский районный суд Калининграда учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств, что Семенов ранее не судим, характеризуется положительно, вину признал частично, активно способствовал расследованию преступления, принес извинения потерпевшему. Непосредственно после совершения преступления пытался вызвать скорую помощь, оказывал потерпевшему первую медицинскую помощь, а также намерен возместить ему материальный и моральный вред. На иждивении Семенова находится малолетний ребенок. Кроме того, суд учел наличие у обвиняемого тяжкого заболевания, подтвержденного медицинскими документами.