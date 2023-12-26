Суд в Архангельске продлил до 1 марта арест главе регоператора по ТКО

Илью Лещенко обвиняют в мошенничестве и даче взятки

АРХАНГЕЛЬСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска продлил до 1 марта 2024 года арест руководителю регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Илье Лещенко, сообщили ТАСС в суде.

"Лещенко И. В. продлен срок содержания под домашним арестом на 2 месяца, а всего до 9 месяцев 14 суток, то есть до 1 марта 2024 года включительно", - сказали в суде.

В мае 2023 года фактический руководитель ООО "Экоинтегратор" (компания является региональным оператором по обращению с ТКО) Лещенко, заместитель министра природных ресурсов Архангельской области Кирилл Шаповалов и гендиректор "Экоинтегратора" Валерий Шушков были задержаны по делу о совершении мошенничества, даче и получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями.

Лещенко обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По версии следствия, руководитель ООО "Экоинтегратор" и иные лица с декабря 2020 по апрель 2023 года организовали ежемесячное предоставление в профильное региональное министерство документов с указанием ложных сведений о завышенных объемах отходов. Должностные лица министерства без проведения проверки объемов отходов подготовили распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов. В результате на счет ООО "Экоинтегратор" перечислили около 18 млн рублей, впоследствии похищенных. С целью сокрытия этого факта чиновник министерства за взятку в размере более 585 тыс. рублей пресекал попытки подчиненных проверить достоверность расчетов "Экоинтегратора". ООО "Экоинтегратор" продолжает работу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в штатном режиме.