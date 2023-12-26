В восьми районах Ярославской области ввели режим ЧС из-за ситуации с подачей электричества

По данным главы региона Михаила Евраева, в восстановительных работах задействовали 148 бригад

ТАСС, 26 декабря. Режим ЧС ввели в восьми районах Ярославской области на фоне критической ситуации с подачей электроэнергии из-за погодных условий, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Из-за погодных условий в регионе сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии. В срочном порядке провели комиссию по чрезвычайным ситуациям с участием МЧС, МРСК "Ярэнерго", прокуратуры, глав муниципальных районов. Режим ЧС введен в восьми районах области", - написал Евраев в своем Telegram-канале.

Ранее власти Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной ситуации с электросетями в Переславском округе, а также в Большесельском, Борисоглебском, Угличском районах региона. В зоне отключения электроснабжения оказались 10 муниципальных районов, 652 населенных пункта с населением около 8,8 тыс. человек, а также школа и 5 детских садов. По состоянию на 6:00 26 декабря отмечалось, что основные работы по восстановлению энергоснабжения в регионе завершены.

По данным Евраева, в восстановительных работах задействовали 148 бригад и 161 единицу спецтехники, также помощь оказывают сотрудники МЧС России. В филиале "Ярэнерго" работает оперативный штаб, ведется постоянный мониторинг метеоусловий. В обесточенные населенные пункты организовали подвоз воды. Также действуют пункты временного размещения, обращений в них от жителей не поступало.