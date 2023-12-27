Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ

Она оскорбительно высказывалась в адрес своей страны, обвинила российских военнослужащих в насилии и демонстративно слушала песни на украинском языке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Жительница Петропавловска-Камчатского заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Женщина на своем рабочем месте допускала оскорбительные высказывания в адрес России и россиян, обвинила российскую армию в насилии и демонстративно прослушивала песни на украинском языке, сообщает пресс-служба городского суда.

"Как было установлено в судебном заседании, 22 октября 2023 года гражданка, находясь на своем рабочем месте, допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян, обвинила военнослужащих российской армии в насилии <...> в ходе проведения специальной военной операции. В судебном заседании свидетели - работники рынка - показали, что делала она это неоднократно. Кроме этого, женщина демонстративно прослушивала песни на украинском языке. <…> Суд, рассмотрев представленные доказательства и выслушав показания свидетелей, пришел к выводу, что гражданка осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. <…>. Суд назначил виновной административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что привлекаемая к административной ответственности горожанка не согласилась с инкриминируемым ей административным правонарушением, в содеянном не раскаялась.