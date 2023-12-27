В Петербурге арестовали работников типографии за организацию незаконной миграции

Им платили по 5 тыс. рублей за фальшивые документы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция и ФСБ в Санкт-Петербурге задержали сотрудников копировального центра в Калининском районе города за участие в незаконной постановке иностранцев на миграционный учет. Суд уже отправил фигурантов в СИЗО, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Свою противоправную деятельность по изготовлению фальшивых документов злоумышленники организовали на базе действующего копировального центра, располагавшегося в бизнес-центре на Учительской улице. По готовности поддельные уведомления о прибытии и другие необходимые документы забирали сами мигранты непосредственно из типографии", - говорится в сообщении.

На след подозреваемых полицейские Калининского района вышли, проверив список из 1,5 тыс. иностранцев, которым в течение года отказали в постановке на учет из-за недостоверных сведений в документах. Обнаружилось, что впоследствии многие из этих мигрантов смогли встать на учет в других районах города, при этом в полицию они представляли полностью идентичный пакет документов - с теми же оформлением и недостоверными данными. Это навело оперативников на мысль о том, что помощь нелегалам оказывают одни и те же "типографы".

Сейчас среди фигурантов возбужденного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) - 37-летний петербуржец и двое мигрантов из ближнего зарубежья 20 и 29 лет, всех троих задержали и заключили под стражу. Старший иностранец пользовался авторитетом среди соотечественников, что позволяло ему подыскивать среди них желающих встать на миграционный учет в обход закона. Дополнительный приток клиентов давала реклама в Telegram-каналах.

Следствие установило причастность подозреваемых к незаконной постановке на учет как минимум шести нелегальных мигрантов - каждый из них заплатил за пакет фальшивых документов по 5 тыс. рублей. При обыске в копировальном центре полицейские обнаружили и изъяли оргтехнику, компьютер, записи чернового учета и записные книжки со списками клиентов - граждан стран ближнего зарубежья. "Анализ изъятого дает основания предполагать, что злоумышленники сумели легализовать не одну сотню мигрантов", - отметили в ГУ МВД.