Суд в Москве заочно арестовал координатора движения "Весна" Литвина

Срок действия меры пресечения составляет два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на ее территории

МОСКВА, 27 декабря./ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал координатора движения "Весна" (запрещено как экстремистское, признано иноагентом) Богдана Литвина (признан иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал заочный арест в отношении Литвина Богдана Геннадьевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (cклонение, вербовка или иное вовлечение лиц в массовые беспорядки)", - сказали в суде. Срок действия меры пресечения составляет два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории России.

Движение "Весна" внесено в реестр иноагентов Минюста 14 октября 2022 года. В декабре Санкт-Петербургский городской суд признал "Весну" экстремистской организацией. В мае 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал включение движения "Весна" в соответствующий перечень законным.

В июне 2023 года Басманный суд Москвы арестовал шестерых участников "Весны" по делу о создании экстремистской организации. Тогда же в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге прошли обыски у активистов движения, связанные с уголовными делами по ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).