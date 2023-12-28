Суд ДНР заочно приговорил к 16 годам подполковника ВСУ за издевательства над пленными

По данным Главной военной прокуратуры, в 2022 году Сергей Бурковский оскорблял пятерых пленных российских военнослужащих и применял к ним физическое насилие

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 16 годам лишения свободы заместителя командира войсковой части ВСУ подполковника Сергея Бурковского за избиения российских военнопленных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Бурковского к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

"Установлено, что в конце марта - начале апреля 2022 года Бурковский, находясь на территории воинской части, дислоцированной в городе Нежин Черниговской области Украины и испытывая неприязнь к пятерым пленным российским военнослужащим, оскорблял их, применял физическое насилие, избивая руками, ногами, с использованием в качестве орудий преступлений холодного и огнестрельного оружия", - рассказали в ГВП.

Бурковский признан виновным по ч. 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, национальной вражды, с применением оружия), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными).