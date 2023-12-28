Суд в Тюмени приговорил к семи годам колонии фигуранта дела об отравлении суррогатом

Судом и следствием установлено, что с 1 января 2021 года по 6 января 2022 года подсудимый организовал перевозку из Екатеринбурга в Тюменскую область и сбыт не менее 100 коробок немаркированной алкогольной продукции

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд в Тюмени приговорил жителя Екатеринбурга к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу об отравлении суррогатом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области.

"В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу об отравлении метиловым спиртом с летальным исходом. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю Екатеринбурга. Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговором суда он признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), а также ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц, а также приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере).

Судом и следствием установлено, что с 1 января 2021 года по 6 января 2022 года подсудимый организовал перевозку из Екатеринбурга в Тюменскую область и сбыт не менее 100 коробок немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе с наименованием "Родник Сибири", не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Для поиска покупателей в областном центре он подключил своего знакомого, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. В последующем контрафакт объемом 0,5 и 0,25 литра, содержащий в своем составе метиловый спирт (метанол), входящий в список ядовитых веществ в объеме, превышающем допустимые уровни, был реализован в торговых точках Тюмени. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции 10 человек умерли.