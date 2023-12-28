28 декабря, 10:42
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка под Белгородом

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков,

ТАСС, 28 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, осколками снарядов повреждены окна и фасад частного жилого дома.

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Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в частном жилом доме", - написал он.

Гладков уточнил, что на месте работает комиссия по оценке ущерба, в ближайшее время она приступит к ликвидации последствий этого обстрела. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине