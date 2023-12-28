Сильный ветер повалил деревья в Тбилиси и повредил инфраструктуру

По данным мэрии, ветер сорвал крыши с нескольких частных домов

ТБИЛИСИ, 28 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер в Тбилиси вырвал несколько деревьев, повредив автомобили, а также сорвал крыши с нескольких частных домов. Об этом сообщила мэрия Тбилиси.

"В различных районах столицы сильный ветер создал определенные проблемы. В нескольких местах повалены деревья, сломаны ветки деревьев, повреждены различная инфраструктура и новогодние украшения в городе. Поваленные деревья упали на несколько автомобилей и повредили их", - говорится в сообщении.

Также, по данным мэрии, ветер сорвал крыши с нескольких частных домов. Все соответствующие структуры мэрии с утра работают в чрезвычайном режиме. Данных о пострадавших гражданах нет.

По данным государственного метеорологического портала, ветер в столице достигает 17 м/с.