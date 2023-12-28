Под Белгородом в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ сбросили взрывное устройство на село Мокрая Орловка

ТАСС, 28 декабря. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе Белгородской области, сброшено взрывное устройство, ранен один мужчина, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Мокрая Орловка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате вражеской атаки в Грайворонском городском округе осколочные ранения получил мирный житель - взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей", - написал он.

Гладков добавил, что бригада скорой медицинской помощи доставляет раненого во вторую городскую больницу города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается.