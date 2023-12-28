В Якутии в результате стрельбы на стройке пострадали два человека

Полиция устанавливает причастных

ТАСС, 28 декабря. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой в строящемся здании в Якутске, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

"В строящемся здании по Вилюйскому тракту города Якутска произошел конфликт со стрельбой. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к противоправному деянию.