28 декабря, 15:41,
обновлено 28 декабря, 15:52

В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Повреждены 11 жилых домов и административное здание

ТАСС, 28 декабря. Жительница поселка Суземка в Брянской области получила ранение в результате обстрела со стороны Украины, пострадавшая была доставлена в больницу. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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"Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.

Губернатор сообщил, что в результате обстрела частично повреждены 11 жилых домов и административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. Повреждения также получили несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение.

Обследование территории поселка продолжается. Аварийные службы приступили к восстановительным работам. 

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РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область