В Венгрии вандалы осквернили могилы советских воинов

Полиция расследует обстоятельства происшествия

БУДАПЕШТ, 28 декабря. /ТАСС/. Акт вандализма по отношению к советскому воинскому захоронению в Венгрии совершен неизвестными лицами в городе Мезёчат, расположенном на северо-востоке страны в области Боршод-Абауй-Земплен. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Будапеште, по этому поводу были направлены обращения в МИД и Минобороны Венгрии, которые пообещали принять меры для того, чтобы такое больше не повторилось.

Акт вандализма на кладбище в Мезёчате, где похоронены советские солдаты, погибшие в 1944-1945 годах в боях с гитлеровцами на территории Венгрии, был совершен на прошлой неделе. "Неизвестные снесли мемориальные плиты, установленные на могилах советских воинов. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Местные власти должны будут восстановить плиты и привести на кладбище все в порядок", - рассказал руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев.

Посольство России выразило признательность компетентным органам Венгрии и муниципальным властям за квалифицированные и оперативные меры реагирования на осквернение советского воинского захоронения в Мезёчате. "Действия наших партнеров выдержаны в полном соответствии с законодательством страны пребывания, а также российско-венгерским межправсоглашением об увековечении памяти павших военнослужащих и гражданских жертв войн и о статусе захоронений от 6 марта 1995 года", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства.

Российские дипломаты выразили уверенность в том, что "предпринятые шаги, включая оборудование места захоронения системой видеонаблюдения, остудят пыл тех, кто труслив настолько, что предпочитает воевать с монументами и мемориалами". Посольство поблагодарило "всех сопричастных за человеческое и достойное отношение к этой живой и чувствительной проблеме".

В период Второй мировой войны в Венгрии погибли более 140 тыс. советских солдат и офицеров. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный фашистскими войсками в неприступную крепость. В ходе освобождения города с октября 1944 года по февраль 1945 года погибли более 80 тыс. советских воинов.