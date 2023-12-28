В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина

По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины на западе Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В Петровском районе Донецка по улице Школьной, 138 ранена женщина 1932 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации представительства, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.