В канадской Арктике нашли и спасли 10 человек с потерпевшего крушение самолета

По данным телеканала CTV, ранения получили восемь человек

ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военным удалось обнаружить и спасти 10 человек, которые находились в потерпевшем крушение самолете в канадской Арктике. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, небольшой самолет разбился в среду вечером примерно в 300 км к северо-востоку от населенного пункта Йеллоунайф (Северо-Западные территории арктической Канады). Сразу после получения сигнала о помощи началась поисковая операция, в которой были задействованы канадские военные.

Сообщается, что восемь человек получили ранения, двое из них - серьезные травмы. На борту самолета находились два члена экипажа и восемь пассажиров. Причины аварии выясняются.