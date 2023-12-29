В Находке возбудили дело из-за многочисленных аварий на теплосетях

С начала отопительного сезона произошло не менее 36 происшествий

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки в Находке. С начала отопительного сезона на теплосетях города произошло не менее 36 аварийных ситуаций, сообщили ТАСС в прокуратуре Приморского края.

"Дело возбуждено по факту некачественного оказания услуг, пока без конкретного лица. Прокурор города направил материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что с начала отопительного периода - 16 октября - из-за многочисленных аварий на сетях теплоснабжение отключали в жилых домах и соцобъектах города. "При этом эффективных мер как к предотвращению, так и к своевременному устранению последствий коммунальных аварий не принято", - отметили в ведомстве.

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.