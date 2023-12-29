По всей Украине объявили воздушную тревогу

Сигналы ранее действовали в Киеве и 12 областях страны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Ранее тревогу объявили в Киеве и 12 регионах страны. Примерно через 20 минут предупреждение об опасности распространилось на западные регионы, охватив всю территорию Украины.

Уже поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Харькове и Полтавской области.

В новость были внесены изменения (08:19 мск) - обновлена информация о тревоге.