Неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни

Предварительно, эвакуировать сотрудников и посетителей башни не собираются

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Останкинскую телебашню в Москве проверят в связи с сообщением об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Поступило сообщение с угрозой взрыва Останкинской телебашни, здание будет проверено", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, эвакуировать сотрудников и посетителей башни не будут.

С ноября 2019 года в России поступают сообщения о минированиях различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. После проверок все они оказывались ложными.