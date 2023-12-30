В Москве у новогодней елки возле ТЦ произошла драка из-за песен уличного музыканта

Одного из участников конфликта задержали

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Два человека подрались у новогодней елки возле торгового центра "Серебряный дом" на востоке Москвы из-за песен уличного музыканта. Один из участников конфликта доставлен в полицию, другого ищут, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел возле новогодней елки у ТЦ "Серебряный дом". Предварительно, одному из мужчин не понравились песни уличного музыканта, начался словесный конфликт, который перерос в драку. Прибывшие сотрудники полиции задержали одного из участников и доставили в территориальный отдел, другой участник скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате драки нет. Личность и местонахождение ее второго участника устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.