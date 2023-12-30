В Казахстане на трассе Екатеринбург - Шымкент опрокинулся автобус

Пострадавших нет, пассажиров эвакуировали

АСТАНА, 30 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус с 32 гражданами Узбекистана, следовавший из Екатеринбурга в Шымкент, опрокинулся в Актюбинской области Казахстана. Пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в местную мечеть. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.

"Поступила информация об опрокидывании пассажирского автобуса на автодороге Карабутак - Костанай Айтекебийского района. Пострадавших на месте нет. Пассажиры следовали по маршруту Екатеринбург - Шымкент. На месте происшествия спасатели, сотрудники отдела полиции эвакуировали в районную мечеть 32 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

В субботу синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах страны. По данным синоптиков, на большей части Казахстана ожидается сильный снег и гололед. Аэропорт столицы Казахстана Астаны на 2,5 часа приостановил прием рейсов из-за непогоды, в настоящее время задержаны 27 рейсов.

На участках 31 трассы республиканского значения ограничено движение всех видов транспорта. По данным компании "Казахстанские железные дороги", прошедшей ночью более 700 человек в связи с закрытием дорог вывезли на поездах.