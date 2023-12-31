В Новгородской области без электричества остались более 1700 человек

Причиной стала непогода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Более 1700 жителей восьми районов и округов Новгородской области остались в новогоднюю ночь без электричества из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин в своем Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.

"Без электроснабжения остаются 1710 жителей в 117 населенных пунктах Окуловского, Маловишерского, Любытинского, Пестовского, Хвойнинского, Крестецкого, Чудовского и Новгородского районов и округов", - отметил глава региона.

Заместитель генерального директора - директор Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Андрей Кашин в свою очередь сообщил, что восстановлением занимаются 58 бригад, в том числе и из других филиалов компании. Сейчас энергетики усиленно расчищают трассы линий электропередачи. Основная причина обрыва проводов - налипание мокрого снега. Для устранения аварий на линиях электропередач было привлечено 10 дополнительных бригад из соседних регионов: Вологодской, Псковской и Ленинградской областей.

Ожидается, что к 16:00 1 января энергетикам удастся ликвидировать все обрывы на сетях. "По прогнозу, погода на территории всего Северо-Западного округа уходит в устойчивый минус, мокрого снега больше не прогнозируется", - добавил первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северо-Запад" Денис Ягодка.

Губернатор Никитин потребовал от глав муниципалитетов в случае необходимости оперативно развернуть пункты временного пребывания людей и обеспечить их всем необходимым. Поскольку синоптики прогнозируют резкое понижение температуры, губернатор обратился и к дорожным службам и МЧС с просьбой на случай нештатных ситуаций также быть готовыми развернуть пункты временного пребывания на дорогах региона. "Важно оперативно фиксировать и реагировать на все обращения граждан. Эта работа должна проводиться в круглосуточном режиме", - отметил глава региона.

Сейчас в Новгородской области минус 10 градусов, в течение 1 января ожидается понижение температуры до минус 20 градусов.