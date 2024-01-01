На Украине заявили о повреждении или разрушении около 180 объектов портовой инфраструктуры

Замминистра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков уточнил, что грузы продолжают перевозить по "временному коридору" в Черном море

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины получили повреждения или были уничтожены в результате взрывов. Об этом сообщил изданию "Украинская правда" заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры страны Юрий Васьков.

По его словам, эти объекты были "частично или полностью уничтожены" по состоянию на конец 2023 года.

Васьков также сказал, что Украина продолжает перевозить грузы по "временному коридору" в Черном море, о создании которого Киев объявил в августе прошлого года после прекращения действия зерновой сделки в июле. "Сейчас у нас за время работы этого пути 10,6 млн тонн грузов [перевезено]. Это преимущественно все экспорт, чисто коммерческие грузы", - утверждает он.

Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов, а в Киеве подчеркивают необходимость усилить противовоздушную оборону юга Украины. При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. На заседании Совета Безопасности ООН 9 октября 2023 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться.