В Ярославской области девять муниципальных образований остаются без света из-за снегопада

При этом, по словам главы региона Михаила Евраева, за сутки количество населенных пунктов, где не было электричества, сократилось втрое

ТАСС, 1 января. Девять муниципальных образований в Ярославской области остаются без электричества из-за снегопада, в трех районах электроснабжение восстановлено. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

"Аварийные бригады энергетиков продолжают работу по восстановлению электроснабжения в регионе. Подключены к сетям Большесельский, Угличский и Гаврилов-Ямский районы. Но в зоне отключения остаются еще девять муниципальных образований", - написал он.

По словам Евраева, за сутки количество населенных пунктов, где не было электричества, сократилось в три раза.

О нарушении электроснабжения в регионе из-за непогоды губернатор сообщил 31 декабря. 26 декабря в восьми районах Ярославской области вводился режим ЧС на фоне критической ситуации с подачей электроэнергии из-за погодных условий, 29 декабря он был снят.