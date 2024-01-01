На Мадагаскаре объявили предупреждение в связи с приближением тропического циклона

Первыми удар стихии готовятся принять жители побережья Мозамбикского пролива в районе городов Тулиара и Белу-сюр-Мер

ХАРАРЕ, 1 января. /ТАСС/. Оранжевый, предпоследний по значению, уровень опасности объявлен властями Мадагаскара в связи с приближением тропического циклона "Алвару". По данным национальной метеослужбы страны, в ближайшие часы ураганной силы ветер и проливные дожди достигнут юго-западной оконечности Великого острова, сообщило информационное агентство Taratra.

Первыми удар стихии готовятся принять жители побережья Мозамбикского пролива в районе городов Тулиара и Белу-сюр-Мер. Затем, как ожидается, циклон, в эпицентре которого скорость ветра достигает 120 км/ч, будет продвигаться в сторону центрального плато Мадагаскара.

Жителям районов Менабе, Мурундава, Мандза, Махабу и Сакараха предложено покинуть низины, где из-за сильных дождей возможен выход рек из русел. Судам в океане рекомендовано укрыться в портах Тулиари и Майнтирану.

Мадагаскар переживает ежегодно около 30-40 тропических циклонов в сезон дождей с октября по март. Нередко они бывают очень разрушительными. Последним над Мадагаскаром, Маврикием, Малави и Мозамбиком пронесся в прошлом году циклон "Фредди", который сформировался в Индийском океане к северо-западу от Австралии и просуществовал 38 дней.