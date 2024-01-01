В Новгородской области восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

В новогоднюю ночь без света остались более 1,7 тыс. жителей районов и округов региона

ТАСС, 1 января. Специалисты завершили восстановление линий электропередачи на территории Новгородской области, где более 1,7 тыс. жителей 8 районов и округов остались в новогоднюю ночь без электричества из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".

"Россети Северо-Запад" восстановили основную сеть в Новгородской области после непогоды. Энергетики продолжают работу по локальным заявкам потребителей. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" остается в режиме повышенной готовности", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. "Россети Северо-Запад" напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 м, самостоятельно восстанавливать электроснабжение", - говорится в сообщении.

31 декабря заместитель генерального директора - директор Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Андрей Кашин сообщал, что восстановлением занимаются 58 бригад, в том числе 10 бригад из других филиалов компании - из Вологодской, Псковской и Ленинградской областей. Основная причина обрыва проводов - налипание мокрого снега.