Он разбился в районе Каругуту, сообщил представитель Вооруженных сил страны Набот Мугиша

ПРЕТОРИЯ, 2 января. /ТАСС/. Вертолет ВВС Уганды потерпел аварию и, объятый пламенем, разбился в районе Каругуту на западе страны. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил (ВС) Уганды Набот Мугиша.

"Вертолет вылетел из округа Нтороко и разбился", - приводит его слова агентство Xinhua. Мугиша отказался сказать, сколько человек находились на борту и какого их состояние.

Агентство отмечает, что речь идет об ударном вертолете Ми-28, который участвовал в операции угандийских сил против повстанцев на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Все действий ВС Уганды на востоке ДРК согласованы с конголезским правительством.