В Пензенской области следователи проводят проверку после инцидента с колесом обозрения

В кабинах остановившегося аттракциона находились шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних

ТАСС, 2 января. Следственное управление СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту инцидента с остановившимся колесом обозрения, на котором находились шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних посетителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту остановки колеса обозрения с находящимися на высоте в кабинах шестью посетителями, двое из которых несовершеннолетние (ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. "Будут исследованы и установлены причина остановки аттракциона, его техническое состояние, условия обслуживания и эксплуатации", - добавили в ведомстве.

Колесо обозрения высотой 35 м с людьми остановилось в Пензенской области во вторник. Спасатели сняли с аттракциона шесть человек.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале написал, что для эвакуации посетителей с колеса обозрения была использована лебедка. По его словам, ситуацию осложнил сильный снегопад. "Все закончилось хорошо", - подчеркнул губернатор.