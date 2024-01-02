В Белгороде ликвидировали еще один неразорвавшийся боеприпас

Для обезвреживания снаряда людей отвели на безопасное расстояние

ТАСС, 2 января. Неразорвавшийся снаряд ликвидировали в частном секторе Белгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Боеприпас ликвидировали", - написал он. Для ликвидации боеприпаса людей отвели на безопасное расстояние.

Ранее во вторник глава города сообщал о ликвидации другого неразорвавшегося снаряда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех ракетных атаках. Пострадали 11 мирных жителей, один погиб. Также есть повреждения в частном секторе, пострадали автомобили и автобус. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников.