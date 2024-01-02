При пожаре в многоквартирном доме в Самарской области погиб ребенок

Возгорание ликвидировали на площади 60 кв. м

ТАСС, 2 января. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Тольятти, в результате возгорания погибла девочка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

"В 20:45 (19:45 мск - прим. ТАСС) <…> поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме [в городе] Тольятти, Центральный район, бульвар 50 лет Октября, д. 8. <…> В результате пожара погиб один человек (девочка 2013 года рождения), спасены пять человек", - отмечается в сообщении.

По информации спасателей, пожар ликвидирован на площади 60 кв. м В тушении участвовали 40 человек, задействовано 16 единиц техники. Прокуратура начала проверку.