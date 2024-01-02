Система ПВО сбила девять целей на подлете к Белгороду

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 2 января. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито девять воздушных целей на подлете к городу", - написал он, отметив, что по предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

Также глава региона отметил, что в частном секторе Белгорода в трех домовладениях выбиты окна, повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО РФ сбили две украинские ракеты "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".

"2 января т. г. около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ОТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.