Развожаев заявил о сбитой над акваторией Севастополя ракете

По предварительной информации, повреждений инфраструктуры нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Ракета, по предварительной информации, сбита над акваторией Севастополя, повреждений инфраструктуры нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.

Глава города добавил, что оперативные службы продолжают контроль обстановки.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, город периодически подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины.