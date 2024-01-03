В Москве загорелся трансформатор на территории электроподстанции

Площадь возгорания составила 200 кв. м

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Трансформатор загорелся на территории электроподстанции "Чагино" на юго-востоке Москвы на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На территории электроподстанции "Чагино" на Чагинской улице в районе дома 2 горит трансформатор на площади 200 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, принимались меры по ликвидации огня. "По периметру пожара поданы четыре пенных ствола. Интенсивность горения падает", - добавил представитель оперативных служб.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили ТАСС, что информация о возгорании трансформатора на юго-востоке Москвы поступила в 05:37 мск. "Возгорание в трансформаторе не влияет на функционирование системы энергоснабжения города, все потребители с напряжением", - сказали в пресс-службе. В ликвидации пожара задействовали 65 человек и 21 единицу техники.

Позже в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили о ликвидации пожара.

"Принятыми мерами в 07:14 мск пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Это уже второй пожар на территории электроподстанции за последнее время. Так, в конце ноября там уже горел трансформатор на площади 200 кв. м. Пострадавших в результате произошедшего не было. Возгорание не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города.