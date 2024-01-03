3 января, 12:20
Военная операция на Украине

В Белгородской области три села частично обесточены после обстрела ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 3 января. Линия электропередач повреждена после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, частично обесточены села Глотово, Козинка и Безымено Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено", - написал он.

Спецслужбы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России. 

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