В Донецке мирный житель пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА

По данным СЦКК, украинские подразделения с утра продолжают вести огонь по населенным пунктам ДНР

ДОНЕЦК, 3 января. /ТАСС/. Мирный житель Донецка получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 января по состоянию на 16:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк - в результате сброса ВОП с БПЛА ранена женщина 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, украинские подразделения с утра продолжают вести огонь по населенным пунктам ДНР.