В Запорожской области погиб человек при обстреле со стороны ВСУ

В оперативных службах региона сообщили, обстрел города Каменка-Днепровская возобновлялся несколько раз в течение дня

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"По уточненной информации, в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков ВСУ города Каменка-Днепровская повреждение получили пять частных домовладений на улице Гоголя и несколько - на улице Усачева. Также повреждены газовая магистраль на улице Гоголя и школа номер 3. Погиб охранник школы", - сказал представитель оперативных служб.

По его словам, обстрел населенного пункта возобновлялся несколько раз в течение дня.