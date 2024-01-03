ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

В одном из населенных пунктов оказался поврежден магазин, в другом - частный дом

ТАСС, 3 января. Села Замостье и Муром в Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. По последнему атака велась с помощью дрона-камикадзе, повреждены здания, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Замостье Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - написал он.

В селе Замостье поврежден магазин - выбиты окна и посечен фасад. Оперативные службы работают на месте. В селе Муром поврежден частный дом.