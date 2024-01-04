В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека

Еще 10 пострадали

ТАСС, 4 января. Автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти, попал в ДТП на трасе в Порецком округе Чувашии. В результате аварии два человека погибли, еще десять пострадали, сообщили в МВД республики.

"Около 23 часов 3 января на 152-м км автодороги Чебоксары - Сурское в Порецком округе Чувашской Республики произошло ДТП с участием автобуса, двигавшегося с Нижнего Новгорода в Тольятти. По предварительным данным, водитель Neoplan не справился с управлением и допустил съезд с дороги", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли и порядка десяти пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.